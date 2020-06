Die Rapidler dürfen Ibrahimovic fordern

Der französische Meister geht auf Österreich-Tournee. Im Rahmen des Trainingslagers in Stegersbach spielt Paris Saint-Germain nicht nur am Dienstag, 9. Juli, gegen Sturm Graz, sondern drei Tage danach auch gegen Rapid. Bevor es retour geht nach Paris, legt die Millionentruppe um Zlatan Ibrahimovic nach der letzten Trainingseinheit noch einen Stopp im Hanappi-Stadion ein.

Am Freitag, 12. Juli, kommt es ab 18.30 Uhr zum Wiedersehen nach dem 0:1 im Europacup-Finale der Cupsieger 1996. Damals hatten der heutige Trainer Zoran Barisic und Assistent Carsten Jancker gegen die Pariser in Brüssel unglücklich verloren.

Ob Barisic auf Trainerkollege Carlo Ancelotti trifft, ist noch nicht sicher: Der Italiener ist Wunschkandidat von Real Madrid für die Nachfolge von José Mourinho, hat aber noch keine Freigabe.

Am Wochenende direkt nach dem letzten Test ist in Österreich die erste Cup-Runde angesetzt. Das Trainingslager von Rapid Anfang Juli in Schärding muss wegen den Hochwasser-Schäden wohl an einen anderen Ort verlegt werden.