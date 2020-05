Teamchef Koller als Zaungast beim Derby

Vor dem 299. Wiener Derby lief zwischen den Altstars der Erzrivalen der Schmäh. "Servus, weiße Taube!", schrie U-21-Teamchef Andreas Herzog Richtung Toni Polster, dem grauen Bomber der Violetten.



Im nächsten ÖFB-Dienstauto, das vor der Generali-Arena vorfuhr, saß Marcel Koller. Mit Austria-Sportvorstand Thomas Parits unterhielt sich der neue Teamchef lange, ehe Polster dem Schweizer auf die Schulter klopfte und "Alles Gute" wünschte. Zur Bestellung Kollers hatte der Team-Rekordschütze noch weniger nette Worte gefunden.



Danach konnte sich Koller darüber wundern, dass Rapids einziger Teamspieler Stefan Kulovits keinen Platz im Matchkader fand. Der Grund dafür war die Erkrankung des defensiven Mittelfeldspielers am Samstag.



Am Sonntag erwischte es auch noch Markus Heikkinen mit Durchfall. "Deswegen ist Pichler nach vorne gerückt und Soma noch in die Mannschaft gekommen", erklärte Schöttel.



Nicht einmal für die Ersatzbank reichte es weiters für Stürmer Deni Alar, der Rapid im Sommer noch 800.000 Euro Ablöse an Kapfenberg wert war.