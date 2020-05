Team: Der Fahrplan für den Herbst

EM-Qualifikation In der EM-Qualifikation warten auf Österreich noch die beiden Auswärtsspiele gegen Aserbaidschan (7. 10.) und gegen Kasachstan (11. 10.). In diesen Partien soll das Team von ÖFB-Direktor Willi Ruttensteiner betreut werden.



Freundschaftsspiel Im letzten Länderspiel des Jahres bekommt es Österreich mit EM-Gastgeber Ukraine zu tun (15. 11.). In diesem Freundschaftsspiel soll dann bereits der neue Teamchef auf der Bank sitzen.



Terminkonferenz Am 17. und 18. November werden die Spieltermine für die bevorstehende WM-Qualifikation ausverhandelt. Im Kampf um das WM-Ticket für 2014 in Brasilien trifft Österreich auf Deutschland, Schweden, Irland, Kasachstan und die Färöer Inseln.