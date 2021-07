Svento: "Slowakei stärker als Österreich"

20 Länderspiele hat Dusan Svento für die Slowakei bestritten. Im Aufgebot für das Testspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF eins) in Klagenfurt gegen Österreich steht der 26-jährige Flügelspieler zwar nur auf Abruf, das slowakische Nationalteam stellte der Legionär von Vizemeister Red Bull Salzburg aber über das österreichische. Ein Mitgrund dafür sei die starke WM, die die Slowaken im Vorjahr in Südafrika gespielt hatten.



"Die Slowakei ist vom Kollektiv her stärker. Die Mannschaft ist besser zusammengespielt und seit der WM gibt es rund um das Nationalteam einen kleinen Hype", erklärte Svento. Seine Landsleute hatten in Südafrika das Achtelfinale erreicht, sind auch in der EM-Qualifikation vor Russland und Irland Tabellenführer. Die österreichische Liga sei aber weiterhin deutlich über die slowakische zu stellen, betonte der Salzburg-Offensivspieler.