Sturms Traumlos mit Schattenseiten

In den letzten zwei Jahren spielte BATE in der Europa-League-Gruppenphase. 2010/'11 scheiterte die Weißrussen in der Runde der letzten 32 an Paris St-Germain - aber nur wegen der Auswärtstorregel.



Bei BATE spielen neben einem eingebürgerten Brasilianer (Spielmacher Renan Bressan), einem Brasilianer (Stürmer Alex) und einem Serben (Verteidiger Simic) nur Weißrussen, darunter drei Talente, die im Juni fast das Finale der U-21-EM in Dänemark erreicht hätten.



Und trotzdem: BATE ist für Österreichs Meister ein Gegner auf Augenhöhe. Sturm hat dazu einen großen Vorteil: Das Hinspiel findet am 16. August in Weißrussland statt, das Rückspiel am 24. August in Graz. Das sieht auch Sturm-Trainer Franco Foda als Vorteil, der die Chancen vor dem Duell auf "50:50" einschätzt.