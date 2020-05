Sturms Meisterliche Empfehlungen

Sturm war in der Saison 2000/2001 gar nicht als Meister in die Qualifikation gestartet. Danach überstand Sturm als bisher einziges österreichisches Team die Gruppenphase. Sturm wurde sogar vor Galatasaray, Glasgow Rangers und Monaco Erster - obwohl es in Glasgow und Monte Carlo 0:5-Pleiten gab.



Legendär war das letzte Gruppenspiel in der Türkei: Nach Sturms Ausgleich zum 2:2 kurz vor dem Ende zogen sich beide Mannschaften zurück. Weil nämlich auch die Rangers und Monaco remisierten, stiegen beide Teams auf. In der Zwischenrunde (diese wurde damals auch noch in Gruppen gespielt) war dann Endstation. Zwar wurde gegen Panathinaikos zwei Mal gewonnen, aber gegen Manchester United und Valencia ebenso oft verloren.



Dann ging es abwärts: Der Größenwahn von Präsident Hannes Kartnig gipfelte im Konkurs Ende 2006. Dabei wurde auch zuvor schon in der Gruppenphase der Eliteliga gut verdient: Beim ersten Antreten gab es 1998/'99 nur einen Zähler (0:0 bei Minusgraden in Moskau gegen Spartak).



Ein Jahr später ging's schon besser - nach zwei Heimsiegen gegen Croatia Zagreb (heute wieder Dinamo) und Olympique Marseille kam Sturm mit sechs Punkten auf Platz drei und damit in die dritte Runde des UEFA-Cups, wo es gegen Parma im Elferschießen zum Abschied kam. Der damalige Spieler Jan-Pieter Martens erinnert sich: "Die Kameradschaft war in den Jahren 1997 bis 1999 besser, aber das Team 2000/'01 hat noch mehr Qualität gehabt."