Sturms große Chance

Sturm Graz darf positiv in die Zukunft schauen, wenn man in die Vergangenheit blickt: Die Grazer haben vor dem Duell in Székesfehérvár bei Videoton schon vier Mal in einer K.-o.-Phase im Europacup mit 2:0 im Hinspiel zuhause gewonnen - und sind jedes Mal aufgestiegen. Die geschlagenen Gegner hießen Haladás Szombathely (Cup der Cupsieger, 1975), Lok Leipzig (UEFA-Cup, 1983), Schachtjor Salihorsk (Intertoto-Cup, 2. Runde, 2008) und Dinamo Tiflis ( Europa League, 3. Qualifikationsrunde, 2010).



Überhaupt sind erst drei österreichische Klubs bei 16 Versuchen mit einem 2:0- Hinspiel-Heimsieg ausgeschieden: Austria Wien (Cupsieger-Bewerb, 0:5 in Wolverhampton, 1960), VOEST Linz (UEFA-Cup, 0:4 bei Vasas Budapest, 1975) und Tirol (UEFA-Cup, 0:4 in La Coruña, 1994).