Sturms Champions-League-Traum vorbei

Den Grazern fehlte vorne fehlte der verletzte Kienast als Vollstrecker. Mit Haas kam zur Pause zumindest einer ins Spiel, der einst ein gefürchteter Torjäger war. Die Gäste setzten im Konterspiel auf ihre Auswärtsstärke, die sie in der Vorsaison bis in die K.o.-Phase der Europa League gebracht hatte. Und Sturm setzte alles auf eine Karte, Haas scheiterte an Gutor, Szabics ebenso, auch Hölzl hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Getroffen haben aber wieder die Gäste: Simic verwertete einen Freistoß per Kopf zur Entscheidung zugunsten der reiferen Weißrussen.



Sturm drängte bis zum Schluss, blieb aber erstmals in dieser Europacup-Saison ohne Tor. "Uns hat die individuelle Klasse gefehlt, auch mental waren wir dieses Mal nicht so stark. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen", sagte Trainer Foda.



Dennoch: Weder gegen den ungarischen Meister Videoton, noch gegen den georgischen Champion Zestafoni hat Sturm zuhause so stark gespielt. Und gerade dieses Spiel brachte das Ende aller Träume und die Fahrkarte für die Europa League. "Unmittelbar nach dem Match ist das nur ein schwacher Trost", sagte Mittelfeldmotor Jürgen Säumel.