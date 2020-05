Sturm versinkt im Mittelmaß

Die gute Nachricht vorweg: Das Flutlicht in der Grazer UPC-Arena funktioniert wieder.



Die schlechte: Die Meisterkicker von Sturm standen abermals bei einer Standardsituation auf der Leitung. Ein Corner von Hauser, ein Kopfball von Abraham - und schon lagen die Grazer gegen Innsbruck zurück (24.) - bereits das vierte Liga-Gegentor nach einem Eckball.



Typisch Sturm. Denn bei ruhenden Bällen befinden sich die Grazer in dieser Saison praktisch im Dauerschlaf. Patzer und Pannen nach Freistößen hatten Sturm bereits im Europacup um den Erfolg gebracht, in der Liga versinkt die österreichische Nummer 1 nach dem 1:1 gegen Wacker im Mittelmaß.



Sturm-Coach Foda hatte seine Mannschaft nach dem 1:2 gegen Lok Moskau einer Frischzellenkur unterzogen. Klem, Kainz, Neuhold und Pürcher rutschten in die ersatzgeschwächte Startelf (acht Verletzte). Und auch Wacker-Trainer Kogler sah sich nach der 0:5-Abfuhr gegen Ried zu Rochaden gezwungen.