Sturm verabschiedet Haas mit Sieg

Sturm Graz hat beim Abschied von Mario Haas den anvisierten Pflichtsieg gegen den SC Wiener Neustadt eingefahren. Die Steirer setzten in der 18. Runde am Samstag ihren Lauf von nun bereits acht Meisterschaftsspielen ohne Niederlage mit einem 3:1-(2:0)-Heimsieg fort. Haas absolvierte dabei in der letzten Viertelstunde seinen 451. und letzten Einsatz in der höchsten Spielklasse.

Richard Sukuta-Pasu (16., 62.) mit seinen Saisontoren sieben und acht sowie Milan Dudic (43.) trafen für die Steirer, die damit im neunten Meisterschafts-Heimauftritt den bereits sechsten Erfolg bejubeln durften. In der Tabelle blieb Sturm dem ebenfalls erfolgreichen Dritten Rapid damit bei weiter einem Zähler Rückstand auf den Fersen. Für die nun punktgleich mit Schlusslicht Wacker Innsbruck auf Rang neun liegenden Wiener Neustädter traf Dario Tadic (50.) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Die Partie stand ganz im Zeichen des Abschieds von Haas. Sturms Rekordtorschütze saß zum voraussichtlich letzten Mal im Aufgebot der Grazer, im Winter wechselt der 38-Jährige ins Management. Die Fans forderten von Beginn weg den Einsatz ihres Idols und ließen dabei auch keine Zweifel daran, dass sie mit dessen Ausbootung durch Trainer Peter Hyballa in dieser Saison nicht unbedingt glücklich waren.

Haas durfte vorerst von der Bank beobachten, wie sein Team die Weichen erfolgreich auf Sieg stellte. Die zuletzt 2:1 gegen den WAC erfolgreichen Gäste begannen zwar forsch, nach einer Viertelstunde zeigten die ohne den beim Aufwärmen verletzten Vujadinovic angetretenen Hausherren die Kräfteverhältnisse aber erstmals auf: Sukuta-Pasu schraubte sich nach einer Koch-Flanke erfolgreich hoch und versenkte den Ball in hohem Bogen im Tor.

Okotie scheiterte kurz darauf bei der Chance auf das 2:0 an SC-Torhüter Siebenhandl (20.), ansonsten schienen die Grazer aber bedacht, die Führung zu verwalten. Wiener Neustadt kombinierte zwar gefällig, Torgefahr strahlte der Vorletzte aber keine aus. Kurz vor der Pause legte Sturm noch einmal erfolgreich einen Gang zu. Dudic war nach Vorarbeit von Florian Kainz per Kopf zur Stelle, Schönheitsfehler war jedoch, dass der Serbe knapp im Abseits stand.