Sturm holte Rapid von der Spitze

Einen Jux wollten sie sich machen. Der Einfallsreichtum der Sturm-Spieler, von dem in den ersten drei Saison-Partien auf dem Platz nicht viel zu merken war, kannte zumindest im Vorfeld keine Grenzen. Da posierten in Inseraten einige Herren unter dem Titel "Men in Black gegen kleine grüne Männchen" als Models.



Freilich nur eine Hetz'. Eine solche hatten die Grazer dann auch in der Nachspielzeit, als Rapid-Keeper Helge Payer bei einem Bukva-Schuss kräftig patzte. Sturm feierte damit den ersten Saisonsieg und die (am Samstag in weißen Leiberln spielenden) Rapidler kassierten im vierten Spiel das erste Gegentor.



Rapid-Trainer Peter Schöttel musste umstellen, weil Soma erkrankte, Sturm-Trainer Franco Foda musste auf Sturm-Tank Szabics (Knöchelverletzung) verzichten. Dafür stürmte Neuerwerbung Bodul. Und weil Foda am Samstag besonders experimentierfreudig war, steckte er Säumel bereits wenige Tage nach dessen Rückkehr ins schwarze Sturm-Leiberl.



Dieser bedankte sich mit einer starken Vorstellung. "Ich habe eine Gänsehaut bekommen, die Mannschaft hat es mir leicht gemacht", sagte Säumel eine halbe Stunde nach Schlusspfiff.