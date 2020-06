Sturm holt Tobias Kainz zurück

Sturm bastelte in den letzten Stunden der Transferzeit noch an einem Wechsel: Tobias Kainz wechselt nach Graz und soll das zentrale Mittelfeld verstärken. Der 19-Jährige aus Feldbach hat in Heerenveen den Sprung in den Profikader geschafft, will aber auch zu mehr Einsatzzeiten kommen.

Sturm-Trainer Hyballa bemühte sich sehr um den ehemaligen Sturm-Nachwuchsspieler und stellte bessere Zukunftschancen als in Holland in Aussicht. Kainz durchlief alle Nachwuchs-Nationalteams Österreichs und wechselte vor vier Jahren von der Austria zu Heerenveen.

Sein Vertrag in den Niederlanden wäre mit Saisonende ausgelaufen. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre plus Option.