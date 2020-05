Sturm holt Remis in Weißrussland

So ein Fußball-Fan darf ruhig auch ein bisserl verrückt sein. Rund 100 Sturm-Anhänger saßen aufgrund unauffindbarer Flugobjekte rund 25 Stunden in Bussen Richtung Minsk.



Zumindest die Heimfahrt wird halbwegs lustig gewesen sein: Österreichs bestes Team sicherte sich mit einem 1:1 bei Weißrusslands Meister BATE Borisow eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächsten Mittwoch in Graz.



Jubeln durfte die steirische Reisegesellschaft schon sehr früh: Manuel Weber spielte nach zwölf Minuten mit dem wiedergenesenen Imre Szabics Doppelpass und schob BATE-Tormann Gutor den Ball zwischen den Beinen ins Netz. Die Weißrussen, die mit dem Brasilianer Bressan auf ihren besten Mann verzichten mussten, legten daraufhin noch einen Gang zu. Sturms Defensive um den umsichtigen Abwehrchef Milan Dudic verhinderte Topchancen. Als Rodionow im Strafraum niederfiel, gab es keinen Elfmeter, sondern Gelb für die Schwalbe.