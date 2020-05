Sturm Graz ist bereit. Bereit für das erste große Spiel der neuen Saison. Am Mittwoch starten die Grazer in das Unternehmen Champions League. In der zweiten Qualifikationsrunde werden die Steirer vom ungarischen Meister Videoton besucht (20.30). Und zwar in Klagenfurt, weil in Graz Football gespielt wird. Der deutsche Bundesligist Hannover war Gast bei der Generalprobe in Gleisdorf. Beim 3:3 trafen Imre Szabics und Haris Bukva zwei Mal.



Die Erkenntnisse: In der Innenverteidigung wurde der 30-jährige Kroate Vedran Jese getestet. Der vermeintliche Schildenfeld-Ersatzmann wirkte aber unsicher und wurde wieder nach Hause geschickt. Neuzugang Giorgi Popchadze spielte vor der Pause, blieb aber unauffällig. In der Offensive war Samir Muratovic wie schon in der gesamten Vorbereitung der überragende Akteur. Obwohl Roman Kienast wieder fit ist und gegen Hannover nach der Pause spielte, könnte der 35-jährige Bosnier gegen Videoton in der Startelf stehen.