Stöger: "Was hätte ich anziehen sollen? Lackschuhe?"

Nur eine Woche nach der Entlassung bei Köln übernahm Peter Stöger kurz vor Ende des letzten Jahres Dortmund. In Marbella war es nun so weit: Peter Stöger hatte etwas Zeit und Ruhe, um mit den Spielern taktisch und menschlich zu arbeiten.

Nicht nur bei seinem Ex-Klub gab es Stimmen, die Stöger für seinen schnellen Wechsel und die Wahl seiner schwarz-gelben Spieltags-Outfits kritisiert haben. In einem Interview mit dem Kicker sagt er: "Ich stehe immer in Jeans und Turnschuhen am Spielfeldrand und trage Utensilien aus dem Fanshop oder vom Ausrüster. Was hätte ich anziehen sollen: Köln-Klamotten? Oder Lackschuhe? Dann hätten die Leute gesagt: Jetzt ist er komplett abgehoben."

Stöger, der mit Dortmund in zwei Bundesligaspielen sechs Punkte holte und im Cup-Achtelfinale gegen Bayern ausschied, habe über die Kleiderfrage im Vorfeld "keine Sekunde nachgedacht. Für mich war es stimmig."