Stöger: "Ich bin nicht in Ehrfurcht erstarrt"

Nein, der Trainer ist dafür da, um mich als Spieler weiter zu bringen. Da gehört auch Kritik dazu. Das muss man als Spieler immer annehmen.

Wie würde heute die Kritik für den Spieler Alaba ausfallen, nachdem er beim Gegentor den Kölner Ujah nicht am Kopfball gehindert hat?

Stöger: Ujah ist ein sehr guter Kopfballspieler und alles kann man nicht verteidigen. Das ist eine Situation gewesen im Spiel, ich habe aber auch sehr viele Situationen gesehen im Spiel, wo David uns das Leben wahnsinnig schwer gemacht hat. Das muss man dann halt auch sehen.

Alaba: Ich bin ohnehin selbstkritisch. Das Gegentor war natürlich mein Fehler, da muss ich besser stehen. Ich hab versucht, ihn wegzuschieben und dachte, das würde reichen. Das nehm’ ich auf meine Kappe.

War es für Sie persönlich ein Highlight, in München gegen die Bayern zu spielen?

Stöger: Es war nicht so, dass ich in Ehrfurcht erstarrt bin. Seit ich in Deutschland bin, habe ich unglaubliche Spiele erlebt. Sicher, gegen dieses Starensemble zu spielen, ist außergewöhnlich. In der zweiten Liga am Sonntag um 13.00 Uhr in Köln gegen Sandhausen 50.000 Fans im Stadion zu haben, ist aber nicht minder außergewöhnlich. Ich bin sehr froh, hier arbeiten zu dürfen.

Was trauen Sie Peter Stöger und den Kölnern in dieser Saison noch zu?

Stöger: Überleg’ dir jetzt, was du sagst.

Alaba: Sie sind nicht umsonst in die Bundesliga aufgestiegen, da gehören sie auch her und das haben sie auch schon bewiesen. Auch diesmal wieder. Ich glaube, dass sie auf einem sehr guten Weg sind und in der Liga bleiben werden.

Wird es den Trainer Stöger und Spieler Alaba irgendwann einmal gemeinsam geben?

Alaba: Warum nicht? Was ich so mitbekommen hab’, leistet er gute Arbeit.

Stöger: David kann nächstes Jahr gerne nach Köln kommen. Ich würde ihn nehmen. Er kann sich die Position aussuchen.