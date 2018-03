Stöger sieht Ähnlichkeiten bei Salzburg und Leipzig

Für Peter Stöger ist das Europa-League-Duell seiner Borussia Dortmund mit Red Bull Salzburg eine spannende Paarung - in der Pressekonferenz vor dem ersten Duell am Donnerstag in Dortmund zeigt sich der Wiener von den Salzburgern aber nicht unbeeindruckt.

"Salzburg hat eine ähnliche Spielanlage wie Leipzig, daher können wir vom letzten Spiel einiges mitnehmen", so Stöger. Erst am Samstag hatte der BVB beim Gastspiel in Leipzig einen Punkt erobert. "Wir sind vorbereitet auf Salzburg, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre Qualitäten jetzt ändern. Wir müssen selbst dagegen halten, selbst dominant auftreten. Ich sehe Salzburg als eine Mannschaft in einer ganz gefährlichen Außenseiterrolle."

Zu seiner eigenen Situation - konkret zu den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung in Dortmund - hatte Stöger erneut nichts Neues zu berichten. "Es gibt keinen Termin bezüglich einer Vertragsverlängerung, das ist auch nicht notwendig, da ich erst vor zwei Monaten hierher gekommen bin. Ich weiß, dass mein Vertrag bis Saisonende läuft. Bezüglich der Kaderplanung werde ich schon gefragt, wie ich was bewerte."