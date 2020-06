Stöger kann am Ostermontag Aufstieg fixieren

Köln liegt in Aufstiegseuphorie. Der 1. FC Köln kann am Ostermontag (20.15) mit einem Sieg im Heimspiel gegen den VfL Bochum vorzeitig die Rückkehr in die erste deutsche Fußball-Bundesliga perfekt machen. "Wir freuen uns auf das Spiel und die Möglichkeit, im eigenen Stadion den Aufstieg zu fixieren", erklärte der österreichische Köln-Trainer Peter Stöger.

Stöger hat mit den Kölnern eine komfortable Situation erspielt. Die "Geißböcke" sind seit 9. Februar in zehn Liga-Spielen ungeschlagen, haben zuletzt vier Siege in Folge gefeiert und vier Runden vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf Greuther Fürth und neun auf Paderborn. Die beiden Verfolger treffen am Sonntag aufeinander.