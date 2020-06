Neubau am Gerhard-Hanappi-Platz

Weltweit gibt es nur ein größeres Stadion, das von einem Spieler des beheimateten Vereins geplant wurde: Das 1977 eröffnete Weststadion. Nach dem Tod von Gerhard Hanappi im Jahr 1980 wurde der Bau zu Ehren des Architekten umbenannt. 34 Jahre später soll die baufällige Heimstätte abgerissen werden. Das neue Stadion (die in Fankreisen unbeliebte Bezeichnung Arena wird bewusst vermieden) wird um 90 Grad gedreht – so, wie es Hanappi ursprünglich geplant hatte. Der Name geht aus finanziellen Gründen allerdings an einen Sponsor.