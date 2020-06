Verschenkt der SKN Cup-Held Noel?

Sein Tor war mehrere Hunderttausend Euro wert. Nach dem Treffer von Gary Noel zum 1:0 im Cup-Halbfinale gegen Sturm steht St. Pölten im Endspiel gegen Meister Salzburg und damit im Europacup. Dadurch verdient der Zweitligist mehr, als ursprünglich für die kommende Saison eingespart werden sollte (300.000 Euro).

Die Zukunft des Publikumslieblings ist dennoch offen. Obwohl der SKN (am Dienstag in Hartberg im Einsatz) nur noch bis zum 15. Mai eine Option auf eine Vertragsverlängerung besitzt, weiß der Engländer nicht, ob mit ihm geplant wird. "Es gibt mehrere Spieler mit einer Option. Wir geben ihnen am Mittwoch Bescheid", erklärt SKN-Manager Brunnauer. Die sportliche Antwort wäre eindeutig: Aus der Regionalliga gekommen, steigert sich der Stürmer in seiner ersten Profisaison kontinuierlich. Der 24-Jährige ist alle 108 Minuten an einem Treffer beteiligt – der Bestwert im SKN-Kader.

Allerdings besetzt Noel einen der drei für einen Zweitligisten erlaubten Legionärsplätze. Trainer Baumgartner (selbst von der Austria umworben) sucht auch im Ausland nach Verstärkungen. Wenn die Option nicht gezogen wird, wäre Noel freilich kostenlos frei. Mehrere Bundesligisten würde das Geschenk erfreuen.

Der Abgang eines wichtigen Spielers steht schon fest: Ex-Rapid-Verteidiger Andreas Dober will nach einer starken Saison zurück in die Bundesliga: "Wir sind über einen neuen Vertrag finanziell nicht zusammengekommen. Es gibt drei Interessenten."