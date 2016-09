Sportklub feiert mit dem FC St. Pauli

Seit vielen Jahren verbindet Sportklub und St. Pauli eine innige Fan-Freundschaft. Am Freitag darf diese in einem direkten Duell zelebriert werden. Die Dornbacher haben den Traditionsklub aus der 2. deutschen Bundesliga eingeladen und erwarten an die 6000 Fans auf dem Sportklub-Platz (19 Uhr). Karten sollten noch verfügbar sein.

Der Vierte der vergangenen Saison hat nach zwei Niederlagen einen ähnlich schlechten Start hingelegt wie der Sportklub in der Ostliga, dennoch feiern die 29.546 Fans im Stadion am Hamburger Millerntor regelmäßig den Kultklub. Mit Sahin (Türkei) und Bouhaddouz (Marokko) stehen auch zwei Teamspieler im Kader von St. Pauli.