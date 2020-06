Spaßvogel Müller vergeht das Lachen

Ein glanzloses 1:1 gegen Arsenal reichte den Bayern am Dienstagabend nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel zum Aufstieg ins Viertelfinale – alles eitel Wonne ? Sicher nicht.

Vor allem nicht bei Thomas Müller. "Es ist besser, wenn ich nichts dazu sage", bemerkte der Stürmer, angesprochen auf seine abermalige Reservistenrolle im Starensemble. Dem Spaßvogel der Bayern war nach dem persönlich verkorksten Abend samt sehr später Einwechslung (85.) und einem verschossenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit nicht nach Witzen zumute.

Wie schon beim 2:0-Hinspielsieg in London hatte Trainer Guardiola dem WM-Torschützenkönig von 2010 (fünf Tore) keinen Platz in der Startelf zugestanden. Dennoch verhielt sich der 24-Jährige professionell: "Insgesamt war das Weiterkommen niemals gefährdet, deswegen war es eine souveräne Vorstellung", betonte der Nationalspieler. Nachsatz: "Das Wie ist am Tag danach egal."