Spanische Klubs angeln nach Ivanschitz

Konkreter formuliert: Wenn Andreas Ivanschitz im Spätsommer sein 63. Länderspiel bestreitet, wird im Programmheft hinter seinem Namen in Klammer wohl schon Levante (vielleicht auch Betis Sevilla) stehen. Ivanschitz wäre der erste Österreicher, der in diesem Jahrtausend in Spaniens erster Liga mitwirken darf. Nach dem 0:9 von Valencia (März 1999) sank das Österreicher-Image auf dem Mercado gegen null, war vergleichbar mit dem eines Färöer-Kickers in Österreich.

Wie schwer’s ist, sich selbst in der Segunda División durchzusetzen, haben später Stefan Lexa in Teneriffa und zuletzt Dominik Kirschner in Alicante gespürt.