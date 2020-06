Spanier bei Legionären Nummer 1

Großmächte Ungarn, Tschechen, Slowaken, Serben, Kroaten – sie haben eine lange Legionärstradition in Österreich. Aber mittlerweile sind es je acht Spieler aus den Fußball-Großmächten Deutschland, Brasilien und Spanien, die das Gros der

kickenden Gastarbeiter bilden.



Eroberer Nimmt man die Erste Liga in die Berechnungen auch noch dazu, dann sind die Spanier sogar Spitze, denn auch in der zweiten Leistungsstufe spielen acht Fußballer aus dem Land des Weltmeisters.



Entdecker Der erste Spanier in der höchsten österreichischen Spielklasse kickte in Bregenz. David Prats kam 1999 mit 20 Jahren von der dritten Barcelona-Mannschaft und ging nach einem Jahr und nur neun Einsätzen wieder in seine Heimat.