Spanien: Real nur 1:1 gegen Salzburgs Bezwinger

Real Madrid hat in der spanischen Primera Division nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona. Der Tabellenführer kam am Sonntag gegen den Liga-Sechsten FC Villarreal nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Weltfußballer Cristiano Ronaldo brachte das Team von Trainer Carlo Ancelotti in der 52. Minute per Foulelfmeter in Führung, nachdem er zuvor im Strafraum gefoult worden war. Gerard Moreno traf in der 64. Minute zum Ausgleich. Zuletzt hatte Real dreimal ohne Gegentor gewonnen, darunter war auch das 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Schalke 04.