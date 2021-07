Spanien peilt 12. Sieg in Serie an

Vier Tage nach Deutschland können sich am Dienstag weitere Hochkaräter vorzeitig die Teilnahme an der Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine sichern. Nur reine Formsache dürfte das Lösen des Tickets für Spanien sein, im Falle eines Heimsieges in Logrono gegen Liechtenstein kann der Welt- und Europameister nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Auch Italien ist bei einem Heimerfolg in Gruppe C in Florenz gegen Slowenien Fixstarter bei der Endrunde.



Auch die Niederlande stehen nach sieben Siegen in sieben Spielen als EM-Teilnehmer so gut wie fest. Die endgültige Entscheidung um Rang eins in Gruppe E ist aber am Dienstag nur möglich, falls Schweden auswärts gegen San Marino patzt. Nur in diesem sehr unwahrscheinlichen Fall würden die " Oranjes" mit einem Erfolg in Finnland uneinholbar davonziehen.