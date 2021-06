Spanien, Frankreich und Deutschland: Diese EM-Spiele warten heute

Am Mittwoch ist da wieder deutlich mehr los. Gleich vier Partien in zwei Gruppen stehen an, in den Gruppen E und F werden die letzten Teilnehmer für die K.o.-Runde gesucht.

18 Uhr in Sevilla: Slowakei - Spanien

Vergraulte Fans, drohendes Aus: Für Spanien steht früher als gedacht alles auf dem Spiel. Verzettelt sich der Europameister von 2008 und 2012 in der abendlichen Hitze von Sevilla auch gegen die Slowakei in brotlosem Ballgeschiebe, muss der Mitfavorit die Segel streichen.