Soriano darf nicht für Österreich spielen

Es heißt in einem Sprichwort: "Aus Schaden wird man klug!" Zumindest vorsichtiger ist man beim ÖFB wenigstens geworden, nachdem sich der Fußballverband schon einmal beim Versuch, einen starken Legionär eines österreichischen Spitzenklubs einzubürgern, damit dieser für Österreich spielen kann, bis auf die Knochen blamiert hat.

Bei Rapid-Kapitän Steffen Hofmann war 2005 nur mehr darüber diskutiert worden, ob er schon die österreichische Nationalhymne singen kann. Erst nachdem der KURIER aufgedeckt hatte, dass der Deutsche davor für sein Geburtsland schon bei der U-17-WM 1997 in Ägypten im Einsatz gewesen war und laut FIFA-Regulativ deshalb gar nicht für Österreich spielen darf, ließ der Fußball-Verband die Causa überprüfen. Hofmann hat bis heute kein Länderspiel für Österreich absolviert. Und er wird es auch nie mehr in seinem Fußballer-Leben.

Genauso wird es sich beim Spanier Jonatan Soriano verhalten. Der Spanier hatte in einigen Interviews anklingen lassen, dass er sich vorstellen könne, einmal für Österreich zu spielen, allerdings erst, nachdem er danach gefragt worden war.

Am Donnerstagnachmittag wurde eine mögliche Einbürgerung wieder ein Thema. Denn ÖFB-Präsident Leo Windtner bestätigte der APA: „Wir prüfen die Angelegenheit und haben Anfragen an die entsprechenden nationalen Verbände gestellt.“ Mit diesen sollte geklärt werden, ob Soriano im Nachwuchs offizielle Länderspiele bestritten hat.

Diese Mühe hätte sich der ÖFB ersparen können. Eine KURIER-Schnellrecherche auf der Homepage der UEFA brachte ans Licht, dass Soriano etwa mehrere Spiele für Spanien in der Unter-21-EM-Qualifikation und damit also in einem offiziellen Wettbewerb absolviert hat. Dazu kommen auch eine Reihe an Spielen für andere spanische Nachwuchsteams.

Damit ist es laut gültigem FIFA-Regulativ nicht möglich. dass der Katalane von Österreich in Länderspielen eingesetzt werden darf, selbst wenn er einmal im Besitz einer österreichischen Staatsbürgerschaft sein wird. Und dass er diese bekommt, ist auch an strenge gesetzliche Bestimmungen gebunden.