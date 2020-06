Der vergessene Red-Bull-Held

Tchoyi benötigte kaum Eingewöhnungszeit, schnell war zu sehen, dass da ein Fußballer mit ganz besonderen individuellen Fähigkeiten gekommen war, die danach vielleicht nur noch Sadio Mane und Leonardo in dieser Güteklasse hatten.

Doch der Kameruner glänzte nur auf dem Spielfeld, abseits fiel er immer wieder mit Eskapaden auf. Besonders mit Co Adriaanse, seinem Trainer in seiner ersten Saison in Salzburg, gab es Probleme, weil Tchoyi sich wiederholt disziplinäre Verfehlungen leistete.

Bald war aber auch klar, dass die Bundesliga für den Kameruner eine zu kleine Fußballwelt ist. Er machte nie einen Hehl daraus, dass er sich für höhere Aufgaben berufen fühlte. Nach zwei Meistertiteln, einem Europa-League-Gruppensieg, 89 Pflichtspielen, 18 Toren und 27 Torvorlagen war Tchoyi nicht mehr zu halten.