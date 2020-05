Sheffield Wednesday lockt Prager

Am Montag hofft die Austria, den großen Coup perfekt machen zu können. Nacer Barazite soll als Rückkehrer aus Monaco und neuer Trumpf im Titelkampf präsentiert zu werden.

Am Wochenende wurden letzte Details über einen Leihvertrag bis Sommer mit einer anschließenden Kaufoption für den 22-jährigen niederländischen Stürmer verhandelt. "Wenn es klappt, würde Barazite aber nicht mehr ins Trainingslager in die Türkei nachreisen, sondern dann in Wien zur Mannschaft stoßen", stellt Austria-Trainer Peter Stöger klar.