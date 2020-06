Servette Genf, eine Admira-Kopie

Derzeit muss jede Runde ein Team zuschauen, wenn die anderen acht Mannschaften gegeneinander spielen. Denn dem zehnten Klub im Liga-Bunde, Xamax Neuchatel, wurde wegen mehrerer Verstöße die Lizenz in der Winterpause entzogen. Der Xamax-Hauptaktionär, der tschetschenische Geschäftsmann Bulat Tschagajew, sitzt seit Ende Jänner in Untersuchungshaft.



Nun deutet aber vieles darauf hin, dass bald kein Team mehr zuschauen muss, wenn die anderen spielen. Denn nach Xamax hat auch Servette Genf die Bilanzen vor einen Konkursrichter offengelegt.



"Wir haben alles versucht, um den Klub zu retten. Aber letztendlich musste ich diese schwierige Entscheidung treffen. Nur wenige unserer Sponsoren waren bereit, weiter für den Erfolg zu arbeiten", sagt Majid Pishyar.



Der iranische Besitzer von Servette ist auch in Österreich kein Unbekannter. Im Dezember 2004 war Pishyar bei der Admira eingestiegen. Es hörte sich damals vieles an wie ein Märchen aus 1001 Nacht, was der Geschäftsmann, dem das Firmenkonglomerat 32group gehört, so alles versprach: ein tolles Stadion, tolle Spieler und natürlich sportlichen Erfolg in der Champions League.



Doch es kam anders. Pishyar investierte tatsächlich Geld in die Admira, aber ohne Konzept. Spieler kamen und gingen im Halbjahres-Takt, Trainer ebenfalls. Dazu durfte ein dubioser Manager schalten und walten. Am Ende landete die Admira 2007 in der Regionalliga und vor dem Konkursrichter.



Bei Servette waren die Versprechungen Pishyars, der den Klub 2008 übernommen hatte, ähnlich. Aber statt auf iranische Berater setzte der gebürtige Perser mit kanadischem Pass in Genf auf Portugiesen. Mittlerweile hat er mit dem SC Beira-Mar auch noch einen Klub aus Portugal im Portfolio. Auch dort gibt es schon Zahlungsschwierigkeiten.