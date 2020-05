Seit fast 25 Jahren am Ball

Ein schwacher Trost, dass sich Schalke in prominenter Gesellschaft befindet: Auch AS Roma muss um den Einzug in die Gruppenphase bangen, die Italiener verloren das Hinspiel gegen Slovan Bratislava mit 0:1. Und mit Panathinaikos Athen steht ein weiteres Traditionsteam vor dem frühen Aus - die Griechen gingen auswärts gegen Maccabi Tel Aviv sang- und klanglos mit 0:3 unter.