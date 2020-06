Schweden hat keine Stammformation

Seit fast zehn Jahren gehört Zlatan Ibrahimovic zu den besten Fußballern der Welt. Der Milan-Star hat die individuellen Fähigkeiten, um ein Spiel im Alleingang zu entscheiden – gegen jeden Gegner der Welt. Teamchef Erik Hamren, der die Schweden erstmals zu einer Großveranstaltung führte, kann auch sonst auf eine Reihe von Spielern zurückgreifen, die in europäischen Topligen ihr Geld verdienen. Internationale Erfahrung ist bei 20 Legionären genügend vorhanden. Torgefahr ebenfalls: In der Qualifikation sorgten 14 Spieler für 29 der 31 Tore (plus zwei Eigentore von San Marino).