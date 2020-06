Schöttels Pläne für Rapid

Kritik musste der Rekord-Rapidler bisher für das nicht effiziente Offensivspiel einstecken. Rapid durfte nach dem 1:0 in Minute 45 durch Deni Alar ("Das war eine Erlösung für mich") im siebenten Spiel 2012 erstmals vor der Pause jubeln.

"Wir haben die meisten Chancen, bisher aber eine miserable Trefferquote", sagt Schöttel und erklärt, wie die Offensive den hohen Ansprüchen in Hütteldorf genügen soll: "Am Ende unserer Mission soll ein variables System stehen, in dem die Offensiven dauernd rotieren. Burgstaller, Alar und Grozurek können das schon."