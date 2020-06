Schöttel, der Serienheld

"13 Spiele ohne Niederlage beweisen, wie stabil wir defensiv sind. Da aber leider acht Unentschieden dabei waren, hat diese Serie noch nicht gereicht, um sich in der Tabelle abzusetzen", sagt Schöttel, der den Kampf-Sieg gegen Ried als "extrem wichtig" einstuft: "Die 0:0-Serie haben wir wie einen Rucksack mit uns herumgetragen. Es war daher sehr schön, wie sich die Mannschaft in Unterzahl präsentiert hat und uns die Fans dabei geholfen haben. Jetzt wollen wir noch die nötige Arbeit am Offensivspiel verstärken."



Immerhin hat Schöttel bereits in seiner ersten Saison bei Rapid die Bestwerte der Meistertrainer Dokupil (elf ungeschlagene Spiele), Hickersberger (zehn) und Pacult (zwei Mal elf) überboten. Dass die Mini-Serien von Matthäus und Zellhofer mit jeweils nur drei Partien ohne Pleite kein Maßstab sein konnten, ist bei den Ansprüchen des Rekordmeisters ohnehin klar.



Doch auch der Rekord von Weber ist aufgrund der Probleme in Salzburg in Griffweite. "Wir wollen in Salzburg etwas mitnehmen. Und dann warten die Heimspiele gegen Mattersburg und Kapfenberg", weiß Schöttel, der sich aber zu keinen meisterlichen Rechenspielen hinreißen lässt: "Uns fehlt noch – wie auch allen anderen Teams – die Leichtigkeit und Selbstsicherheit in der Offensive."