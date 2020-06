Schmidt hat eine Ausstiegsklausel

Dass die berufliche Zukunft von Trainer Roger Schmidt in diesen Tagen zum Thema werden wird, damit hatte aufgrund der Salzburger Erfolge in dieser Saison wohl niemand gerechnet: frühester Meister in der Bundesliga-Geschichte, bereits über 100 Tore in der Bundesliga erzielt, dazu noch der Einzug ins Europa-League-Achtelfinale mit dem mehr als unglücklichen Ausscheiden gegen den FC Basel. Und das alles noch dazu verbunden mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem Deutschen erst Ende Dezember 2013.

Doch seit Donnerstag ist die Zukunft von Schmidt ein Thema, sogar ein ziemlich brisantes. Dazu hat es der mittlerweile 47-Jährige selbst gemacht. In der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Sturm Graz gab Schmidt zu, dass es Anfragen anderer Klubs gegeben habe, er sich damit beschäftige und in Ruhe seine Entscheidungen treffen werde. Und das, obwohl er erneut bekräftigte, dass er sich in Salzburg sehr wohl fühle. Das kam als Antwort auf folgende Frage eines Radio-Journalisten: „In Deutschland hält sich hartnäckig das Gerücht Roger Schmidt zu Eintracht Frankfurt. Können Sie damit aufräumen, was ist da dran, was ist da nicht dran?“