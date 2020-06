Scharners Abschied von West Brom

Paul Scharner absolviert am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Arsenal seinen letzten Auftritt für West Bromwich Albion. Nach zwei Jahren beim Klub endet der Vertrag des 32-Jährigen. "Ich hatte eine schöne Zeit hier und habe meine Mission erfüllt. Ich bin geholt worden, damit West Brom in der Premier League bleibt, das ist gelungen."



Der Weggang aus der Stadt nahe Birmingham fällt schwer, schließlich erlebte Scharner mit dem Klub unvergessliche Momente. Dazu zählt er das Siegestor gegen Aston Villa am 22. Oktober des Vorjahres und den damit verbundenen ersten Auswärtssieg von West Brom gegen Villa seit 1979.



Außerdem wird Scharner sein entscheidendes Tor zum ersten vollen Erfolg der " Baggies" in Newcastle nach 35 Jahren im Dezember 2011 lebhaft in Erinnerung bleiben.