Scharner wird West Bromwich verlassen

Scharner wechselte 2010 von Wigan zu West Bromwich, wo er mit einem Brutto-Jahresgehalt von über zwei Millionen Euro den besten Vertrag seiner Karriere unterschrieb. Zu seinem bevorstehenden Abgang sagt der Niederösterreicher gegenüber der Birmingham Mail: "Ich habe meine Mission erfüllt und geholfen, dass West Bromwich in der Premier League bleibt. Ich bin noch nie abgestiegen, und darauf bin ich sehr stolz. Ich habe keine dunklen Flecken in meinem Lebenslauf." Wohin es ihn zieht, ist noch offen.



Geklärt ist hingegen die Zukunft von Ex-Teamspieler Ronald Gercaliu. Der 26-jährige linke Verteidiger wechselt vom polnischen Erstligisten LKS Lodz zu Erzgebirge Aue in die zweite deutsche Liga.