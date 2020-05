Schalke neuer Tabellendritter

Schalke 04 hat sich am Sonntagnachmittag mit einem 1:0-(0:0)-Sieg bei Bayer Leverkusen auf Platz drei der deutschen-Bundesliga vorgeschoben. Den entscheidenden Treffer für das Team von Christian Fuchs erzielte Jefferson Farfan in der 82. Minute - es war das 100. Bundesligaspiel des Peruaners.



Die Leverkusener kassierten vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena die erste Niederlage nach vier Pflichtspielen.