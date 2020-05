Salzburgs zweiter Anzug passte nicht

Rotieren oder nicht rotieren? Das war die Frage vor dem Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Liepajas Metalurgs. Salzburg-Trainer Ricardo Moniz hatte im Vorfeld nicht genau gewusst, was er machen sollte. Schließlich entschied er sich für eine Radikalvariante, vielleicht auch, weil der Aufstieg nach dem 4:1-Hinspielsieg in Lettland sowieso schon fix war.



Mit Schwegler, Pasanen, Cziommer und Jantscher begannen nur vier Spieler, die vergangenen Donnerstag in Liepaja und am Sonntag im Liga-Auftakt gegen die Austria (2:0) in der Startelf gestanden waren.



Dass sieben Neue, darunter die beiden U-20-WM-Starter Teigl und Offenbacher dabei waren, merkte man den Salzburgern an. Es dauerte 20 Minuten, bis gegen einen kampfstarken aber spielerisch limitierten Gegner ins Spiel gefunden wurde. Torchancen gab es fortan in Hülle und Fülle.