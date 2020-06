Salzburgs Zukunftsvision

Es kommt selten genug vor, dass sich ein Verantwortlicher von Red Bull Salzburg zu strategischen Themen äußert. Am Freitag war es im Anschluss an die obligatorische Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Schlager Austria gegen Salzburg wieder einmal soweit.



Salzburg-Trainer Ricardo Moniz bestätigte dabei einen KURIER-Artikel vom vergangenen Montag. Acht starke Legionäre, dazu acht arrivierte Österreicher (A- und U-21-Teamspieler) sowie acht Talente aus den fünf Red-Bull-Akademien ( Salzburg, Leipzig, New York, Ghana, Brasilien) sollen künftig dem Salzburger Kader angehören.



"Das ist ein geplantes Szenario, das idealerweise erreicht werden soll", meinte Trainer Ricardo Moniz gegenüber der Austria Presse Agentur ( APA), nachdem er auf den KURIER-Artikel angesprochen worden war.



Der Niederländer bezeichnete das Konzept als " Zukunftsvision", in die er sich natürlich mit vollem Elan einbringen wolle. "Ich bin aufgerufen, die Spieler dafür zu finden."



Derzeit ist Salzburg von einem derartigen Modell ziemlich weit entfernt. 17 Legionäre stehen im 26-Mann-Kader, die meisten von ihnen sind mit Verträgen über den Sommer 2012 hinaus ausgestattet.



Zumindest holt Moniz immer wieder Talente zur Bundesliga-Mannschaft. Seit dieser Woche neu im Training der Profis steht zum Beispiel der seit kurzem 16-jährige Valentino Lazaro. Dem Mittelfeldspieler, der aus dem GAK-Nachwuchs nach Salzburg gekommen ist, bescheinigt der Chefcoach "riesiges Potenzial".