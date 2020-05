Salzburgs Notelf macht neuen Mut

Die Salzburger müssen nach der 1:2-Hinspielniederlage unbedingt ein Tor schießen. Für dieses wird Stefan Maierhofer nicht sorgen können, obwohl er spätestens am Dienstag ein Salzburger Spieler sein wird.



Am Montag traf der 29-Jährige an seiner neuen Wirkungsstätte ein und absolvierte die medizinischen Tests. Sollten diese positiv verlaufen, steht dem Transfer von Wolverhampton nichts mehr im Wege. Für das Europa-League-Spiel ist Maierhofer noch nicht spielberechtigt, in der Bundesliga am Sonntag gegen Rapid dürfte er hingegen spielen.



Heinz Hochhauser konnte die Ablösesumme auf knapp eine Million Euro drücken. Am Sonntag war Salzburgs Sportchef gegen Sturm nicht im Stadion, sondern beobachtete einen interessanten Mittelfeldspieler.



Ein weiterer Neuer dürfte aber nur dann kommen, wenn Salzburg die Europa-League-Gruppenphase erreicht. Denn nur für die Bundesliga ist der Kader auch bei neun Ausfällen groß und stark genug. Gerade das hat das 1:1 gegen Sturm bewiesen.