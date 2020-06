Salzburgs Lindgren wehrt sich

Mit Douglas hat einer der Verbannten sogar Verständnis für seine Versetzung geäußert. "Ich bin nicht sauer auf den Verein, sondern einzig und allein auf mich. Ich habe die Chance gehabt, hier zu spielen. Aber jedes Mal wenn ich die Chance bekommen habe, habe ich diese nicht genützt. Deswegen stehe ich jetzt da, wo ich stehe. Es ist schade, aber ich muss die Situation akzeptieren wie sie ist", sagte Verteidiger Douglas, der sich nun beim FC Liefering für einen neuen Verein fit halten will, am Samstag dem TV-Sender Sky.



Auch mit Cristiano und Boghossian sowie deren Managern war das Vorgehen laut Salzburg abgestimmt. Nur mit Lindgren konnte noch keine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden.



Die VdF hat sich nun offensichtlich auch in die Causa Leonardo eingeschaltet. Der bereits verwarnte Brasilianer war vor zweieinhalb Monaten zum zweiten Mal innerhalb zwei Wochen suspendiert worden, nachdem er in einem Interview seinen Mitspieler Stefan Maierhofer kritisiert hatte. Kurios: Leonardo (Vertrag bis 2013) trainiert schon seit dem 5. Juli bei Liefering, bis jetzt hat das niemand gestört - auch die VdF nicht.