Salzburg wird Meister…

Sp S U N Tor+ Tor- Df Punkte 1. Salzburg 31 14 11 6 49 29 20 53 2. Rapid 31 12 14 5 44 27 17 50 3. Austria 31 11 12 8 42 37 5 45 4. Admira 31 12 9 10 48 46 2 45 5. Ried 31 11 11 9 38 31 7 44 6. Sturm 31 10 13 8 41 35 6 43 7. Innsbruck 31 10 13 8 31 32 -1 43 8. Mattersburg 31 7 11 13 33 37 -4 32 9. Wr. Neustadt 31 6 13 12 21 37 -16 31 10. Kapfenberg 31 5 7 19 20 56 -36 22

Fünf Runden sind noch zu spielen, die selben Paarungen gab es auch in den letzten fünf Runden des Herbstdurchgangs. Würden alle 25 Spiele so ausgehen wie im Herbst, wäre die Meisterschaft bis zum Schluss spannend.



In Runde 32 spielt Salzburg in Mattersburg, wo die Bullen im Herbst eine 0:3-Watsch`n kassierten. Rapid holte in Ried ein 1:1, wäre noch zwei Punkte hinter Salzburg.



In Runde 33 kommt es im Hanappi-Stadion zum direkten Duell. Im Herbst gewann Rapid daheim 4:2, wäre demnach einen Punkt vor Salzburg und auf Titelkurs.



In Runde 34 würden beide gewinnen: Salzburg 6:0 daheim gegen Kapfenberg, Rapid 2:1 in Mattersburg.



Auch nach Runde 35 bliebe Rapid einen Punkt vor Salzburg. Rapid spielt in Kapfenberg genauso 0:0 wie Salzburg in Neustadt.



In der letzten Runde würde Rapid den 33. Meistertitel doch noch verspielen – durch ein 0:0 daheim gegen Innsbruck, während Salzburg die Admira 2:1 schlägt und mit einem Punkt Vorsprung Meister wird.