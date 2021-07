Salzburg wahrt die Minichance

Titelverteidiger Salzburg hält den 9-Zähler-Rückstand nach Verlustpunkten auf die Austria – allerdings nach großen Problemen gegen eine C-Elf des neuen Schlusslichtes Wr. Neustadt.

Vor dem Spiel hatten die Telefondrähte geglüht. Die Gäste baten um eine Verschiebung des Spieles, weil 14 Spieler fehlten. Das wurde abgelehnt. Da mehr als jene sieben Spieler, die auf dem Platz stehen müssen, damit ein Spiel angepfiffen werden kann, von den Niederösterreichern aufgebracht werden konnten, fand die Partie planmäßig statt.

Die C-Elf der Niederösterreicher machte ihre Sache aber eine Hälfte lang ausgezeichnet. Ganz im Gegensatz zu den Salzburgern: behäbig, unorganisiert, ideenlos. 35 Minuten machte der Titelverteidiger ziemlich alles falsch, was man gegen einen defensiven Gegner machen kann. Und nicht nur das: Die Abwehr patzte wie gegen Rapid.

In der 19. Minute passierte, was aufgrund der Personalnot der Gäste für unmöglich gehalten worden war: Wr. Neustadt ging durch Terzic nach einer Idealvorlage von Salzburg-Verteidiger Vorsah in Führung.