Salzburg verspielte eine historische Chance

Er war so nah wie nie und ist jetzt wieder so fern wie eh und je, der fixe Startplatz für Österreichs Meister in der Champions League. Salzburg hatte eine historische Chance, die man allerdings auch mit zehn Siegen in Serie in der Europa League erarbeitet hat. Doch wurde diese durch das unnötige Ausscheiden im Achtelfinale gegen den FC Basel verschenkt.

Es war das direkte Duell zwischen dem besten Klub aus Österreich und dem besten Team aus der Schweiz um Platz 13 im UEFA-Länderranking gewesen. Dieser garantiert immer dann den Fixplatz in der finanziell so lukrativen europäischen Eliteliga, wenn sich der Titelverteidiger über die eigene Liga qualifiziert. Und das ist (fast ) immer so.

Drei Siege hätten die Salzburger gebraucht, zwei davon gegen den FC Basel wären ideal gewesen. Geworden ist es kein einziger, sondern ein Remis im St.-Jakobs-Park und eine Niederlage in der Red-Bull-Arena.

Die Partycrasher aus Basel