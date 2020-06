Salzburg und der letzte Bezwinger

Bei aller – berechtigten – Kritik nach der Blamage gegen Düdelingen: Die Serie der Salzburger gegen die Konkurrenz in Österreich ist ziemlich beeindruckend. 19 Pflichtspiele in Serie ist der Doublegewinner nun schon ungeschlagen.



Luxemburgs Meister gelang also, was Sturm und Ried in je drei, Rapid, der Admira und Innsbruck in je zwei Versuchen nicht gelungen ist: ein Sieg im Jahr 2012 gegen die Salzburger.



Bisher konnte nur eine einzige österreichische Mannschaft in diesem Jahr Salzburg besiegen: Mattersburg. Am 3. März feierten die Burgenländer dank eines frühen Naumoski-Tores einen 1:0-Auswärtserfolg.



Am Samatag gastieren die Burgenländer erstmals wieder in der Red-Bull-Arena (18.30 Uhr, live Sky), sie wegen des Sieges vor fünf Monaten zum Favoriten zu stempeln, wäre Schwachsinn. Dieser bleibt natürlich Salzburg.