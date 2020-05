Salzburg trotzt dem Sauwetter

Mit "Willkommen im Sonnenland" wirbt das Bundesland Burgenland an den Landesgrenzen. Davon war am Sonntag beim Cup-Ausflug von Salzburg nach Baumgarten nichts zu merken: Die Sonne hatte sich hinter dicken Wolken versteckt.



40 Minuten vor Beginn des Erstrundenspiels begann es fürchterlich zu schütten, der Platz konnte die Regenmassen nicht wirklich aufnehmen. Trotzdem wurde das Spiel angepfiffen - allerdings zunächst nur für 13 Minuten. Als es auch noch zu donnern begann, unterbrach Schiedsrichter Schmid das Spiel. Zu diesem Zeitpunkt waren die drückend überlegenen Salzburger gegen den Burgenlandliga-Klub durch einen Wallner-Treffer 1:0 in Führung gelegen.



Nach 20 Minuten Unterbrechung pfiff Schmid wieder an, die Lacken verhinderten aber ein flüssiges Fußballspiel. Baumgarten kam ebenso zu Chancen, Salzburg beziehungsweise Alan traf noch zwei Mal. In der 44. Minute verwandelte der Brasilianer einen Elfer, in der 52. besorgte er den 3:0-Endstand. Salzburg ist damit schon sieben Spiele ohne Gegentor geblieben und hat unter Trainer Ricardo Moniz alle acht Auswärtsspiele gewonnen.