Salzburg trifft auf Villarreal

Man sieht sich immer zwei Mal im Leben. Auf den FC Salzburg und den FC Villarreal trifft dieses Sprichwort jedenfalls zu. Fünf Jahre nach den beiden Duellen in der Europa-League-Gruppenphase spielen Österreichs Meister und der aktuelle Tabellen-Sechste der spanischen Primera Division im Februar im Sechzehntelfinale gegeneinander. Das Hinspiel findet am 19. Februar in der Kleinstadt 60 Kilometer nördlich von Valencia statt, eine Woche später fällt in der Red-Bull-Arena dann die endgültige Entscheidung um den Aufstieg ins Achtelfinale.

2009 feierte Salzburg zwei Siege gegen Villarreal. Das erste Duell in Salzburg gehört zu den fünf besten Fußballspielen der Red-Bull-Ära. Der KURIER titelte am Tag danach "Galavorstellung beim Spitzentanz". Besonders einer spielte sich beim 2:0-Erfolg in den Vordergrund: Somen Tchoyi. Der Kameruner erzielte nicht nur das zweite Tor, sondern bot eine Weltklasseleistung gegen Joan Capdevilla, der damals Stammspieler im spanischen Team war.

Im Rückspiel waren dann schon beide Teams für die erste K.-o-Runde qualifiziert. Beide Teams schonten zahlreiche Spieler, Salzburg gewann durch ein Tor von Dusan Svento 1:0 und wurde erstmals Gruppensieger.

Neben Christian Schwegler und Christoph Leitgeb war auch mit Andreas Ulmer auch ein dritter aktueller Salzburger Stammspieler in beiden Spielen dabei. "Ich habe die beiden Duelle in guter Erinnerung. Aber klar ist, dass die Mannschaft mit der heutigen nicht mehr zu vergleichen ist und wir uns sehr gut auf den Gegner vorbereiten müssen", sagt der Linksverteidiger.