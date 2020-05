Salzburg testete gegen Ried einen Plan B

Noch schlimmer war es am Samstag gegen Ried. Der Vorletzte fand in der ersten Hälfte vier tolle Torchancen vor, nützte zum Salzburger Glück nur eine einzige. „Unser Spiel ist nun einmal risikoreich, dafür aber auch spektakulär“, meinte Hütter nach dem sechsten Erfolg gegen die Innviertler in Serie, den der eingewechselte Marcel Sabitzer erst in der Schlussphase mit zwei Treffern sicherstellte.

Salzburg hatte am Samstag aber auch das Glück, auf einen Gegner zu treffen, der im Gegensatz zu Malmö, Wolfsberg oder etwa Sturm Graz selbst sein Glück in der Offensive suchte und den Salzburgern Räume gab, die diese brauchen und auch nutzten. Aus einer Fülle an Chancen wurden schlussendlich vier Tore gemacht. Immerhin drei waren aber wieder nötig, um einen Sieg zu landen. Gegen Sturm (2:3), Celtic (2:2) und Austria (2:3) waren diese nicht gelungen, deshalb gab es auch in drei Heimspielen in Serie keinen Sieg, obwohl jedesmal zwei Tore geschossen wurden.

Gegen Ried wurden es vier, auch weil Ex-Salzburg-Co-Trainer Oliver Glasner just gegen den Meister vier gelernte Stürmer aufgeboten hatte. Neben der neuen Doppelspitze Denis Thomalla und Clemens Walch sollten Julius Perstaller und Thomas Fröschl die Flügelpositionen absichern. Besonders der Ex-Wr.-Neustadt-Stürmer Fröschl hatte lange Zeit große Probleme mit seiner ungewohnten Rolle. Offensiv war die Rieder Leistung auch in Ordnung, defensiv aber genauso wenig wie jene der Salzburger.